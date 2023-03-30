اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية

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وقّع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم اتفاق التعاون العمالي الجديد لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية مع معالي وزيرة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية بيتي أمونجي.
ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من أنشطة التواصل والاجتماعات والمباحثات الهادفة إلى تعزيز استمرارية التعاون العمالي بين الجانبين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويحفظ حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وينظم العلاقة التعاقدية بينهما، حيث يضمن الاتفاق الجديد إيجاد آلية مستدامة لمتابعة تنفيذ بنوده، وإشراك كافة أصحاب المصلحة المعنيين بشكل فعّال.
يذكر أن تأطير التعاون بين الجانبين بدأ منذ توقيع اتفاقيات التعاون العمالي السابقة نهاية العام 2017م، حيث تعمل الوزارة بشكل مستمر في مراجعة وتقييم تعاونها الثنائي مع الدول المرسلة للعمالة وفق المستجدات والتطورات واحتياجات سوق العمل.