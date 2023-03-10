اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة وإيران يحقق مطالب السعودية

يحقق الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية بعد الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه في بكين المطالب التي طلبتها السعودية ويلبي شروط الرياض في استئناف العلاقات مع طهران والتي تتلخص في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

تحقيق أمن واستقرار

كما يعكس الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، رغبة السعودية في تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة ككل؛ كما سيكون له انعكاسات إيجابية على شعوب ودول المنطقة بأكملها.

فتح السفارتين

وبموجب الإعلان الثلاثي تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22 / 1 / 1422هـ، الموافق 17 / 4 / 2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2 / 2 / 1419هـ الموافق 27 / 5 / 1998م.