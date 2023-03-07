اتفاق بين أرامكو وكوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار

وقع بنك كوريا الجنوبية للتصدير والاستيراد اتفاقًا بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة أرامكو السعودية، في خطوة قد تساعد الشركات الكورية على الفوز بعقود في السعودية.

مدة الاتفاق

وتم توقيع الاتفاق الذي تبلغ مدته 3 سنوات، بين رئيس مجلس إدارة بنك كوريا للتصدير والاستيراد يون هي-سونغ، والمدير المالي لشركة أرامكو السعودية، زياد المرشد في سيول.

وبموجب الاتفاق، يمكن لبنك كوريا للتصدير والاستيراد إقراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار لشركة أرامكو السعودية، التي بدورها تدفع للشركات الكورية الجنوبية المشاركة في المشاريع التي تطرحها شركة النفط السعودية.

أهمية الصفقة لـ كوريا الجنوبية

وقال البنك الذي تديره الدولة: الصفقة يمكن أن تساعد الشركات الكورية الجنوبية على الفوز بعقود في الشرق الأوسط.

وأضاف البنك أنه من مجموع 6 مليارات دولار، تم تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة.

وجاء الاتفاق وسط توقعات بفرص تجارية مربحة في السعودية والشرق الأوسط بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سيئول في نوفمبر.

وتسعى الشركات الكورية الجنوبية إلى الفوز بصفقات بناء في مشروع سعودي بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مدن صديقة للبيئة وذكية في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.