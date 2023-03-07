اتفاق بين أرامكو وكوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار الملك تشارلز يعيد تقليدًا يعود للقرن الـ17 ذكريات هاني شنودة تجمع كبار النجوم على مسرح أبوبكر سالم غدًا أمير الشرقية لمتقاعدي أرامكو: آمل أن تكونوا حملتم خبرات مثمرة سفارة المملكة لدى روسيا مغلقة غدًا الوطنية للإسكان تُطلق دار خزام شمال الرياض بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال ماسك يستفز النساء في عيدهن بتعليق لاذع استدعاء 484 مركبة فورد بسبب خلل فني شواطئ الرمال الفضية تجربة مليئة بالبهجة في جدة سائقة خاصة ومساعد شخصي.. أبرز المهن الجديدة المسموح باستقدامها
وقع بنك كوريا الجنوبية للتصدير والاستيراد اتفاقًا بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة أرامكو السعودية، في خطوة قد تساعد الشركات الكورية على الفوز بعقود في السعودية.
وتم توقيع الاتفاق الذي تبلغ مدته 3 سنوات، بين رئيس مجلس إدارة بنك كوريا للتصدير والاستيراد يون هي-سونغ، والمدير المالي لشركة أرامكو السعودية، زياد المرشد في سيول.
وبموجب الاتفاق، يمكن لبنك كوريا للتصدير والاستيراد إقراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار لشركة أرامكو السعودية، التي بدورها تدفع للشركات الكورية الجنوبية المشاركة في المشاريع التي تطرحها شركة النفط السعودية.
وقال البنك الذي تديره الدولة: الصفقة يمكن أن تساعد الشركات الكورية الجنوبية على الفوز بعقود في الشرق الأوسط.
وأضاف البنك أنه من مجموع 6 مليارات دولار، تم تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة.
وجاء الاتفاق وسط توقعات بفرص تجارية مربحة في السعودية والشرق الأوسط بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سيئول في نوفمبر.
وتسعى الشركات الكورية الجنوبية إلى الفوز بصفقات بناء في مشروع سعودي بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مدن صديقة للبيئة وذكية في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.