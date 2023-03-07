Icon

اتفاق بين أرامكو وكوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار Icon الملك تشارلز يعيد تقليدًا يعود للقرن الـ17 Icon ذكريات هاني شنودة تجمع كبار النجوم على مسرح أبوبكر سالم غدًا Icon أمير الشرقية لمتقاعدي أرامكو: آمل أن تكونوا حملتم خبرات مثمرة Icon سفارة المملكة لدى روسيا مغلقة غدًا Icon الوطنية للإسكان تُطلق دار خزام شمال الرياض بأسعار تبدأ من 350 ألف ريال Icon ماسك يستفز النساء في عيدهن بتعليق لاذع Icon استدعاء 484 مركبة فورد بسبب خلل فني Icon شواطئ الرمال الفضية تجربة مليئة بالبهجة في جدة Icon سائقة خاصة ومساعد شخصي.. أبرز المهن الجديدة المسموح باستقدامها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تبلغ مدة العقد 3 سنوات

اتفاق بين أرامكو وكوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
اتفاق بين أرامكو وكوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقع بنك كوريا الجنوبية للتصدير والاستيراد اتفاقًا بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة أرامكو السعودية، في خطوة قد تساعد الشركات الكورية على الفوز بعقود في السعودية.

مدة الاتفاق

وتم توقيع الاتفاق الذي تبلغ مدته 3 سنوات، بين رئيس مجلس إدارة بنك كوريا للتصدير والاستيراد يون هي-سونغ، والمدير المالي لشركة أرامكو السعودية، زياد المرشد في سيول.

وبموجب الاتفاق، يمكن لبنك كوريا للتصدير والاستيراد إقراض ما يصل إلى 6 مليارات دولار لشركة أرامكو السعودية، التي بدورها تدفع للشركات الكورية الجنوبية المشاركة في المشاريع التي تطرحها شركة النفط السعودية.

اتفاق بين أرامكو وكوريا الجنوبية بـ 6 مليارات دولار

أهمية الصفقة لـ كوريا الجنوبية

وقال البنك الذي تديره الدولة: الصفقة يمكن أن تساعد الشركات الكورية الجنوبية على الفوز بعقود في الشرق الأوسط.

وأضاف البنك أنه من مجموع 6 مليارات دولار، تم تخصيص مليار دولار لصفقات الهيدروجين والطاقة المتجددة.

وجاء الاتفاق وسط توقعات بفرص تجارية مربحة في السعودية والشرق الأوسط بعد زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى سيئول في نوفمبر.

وتسعى الشركات الكورية الجنوبية إلى الفوز بصفقات بناء في مشروع سعودي بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مدن صديقة للبيئة وذكية في منطقة تبوك شمال غرب السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز
الرياضة

شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز

الرياضة
أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم حبسه
مشاهير

أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم...

مشاهير
وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم بالهند عام 1784
غرائب

وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم...

غرائب
القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد...

الرياضة
مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية
العالم

مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات...

العالم
نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية أوروبية
الرياضة

نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية...

الرياضة
قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل
السعودية اليوم

قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض...

السعودية اليوم
توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس
السعودية اليوم

توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار...

السعودية اليوم