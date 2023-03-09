اتفاق روسي هندي على بيع وشراء النفط بالروبل

بدأت الهند وروسيا في التخلي عن الدولار في التسويات المتبادلة في معاملات شراء وبيع النفط الروسي، والاعتماد على الروبل في المعاملات.

ووفقا لوكالة “رويترز” يقدر حجم هذه المعاملات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بما يوازي عدة مئات من ملايين الدولارات، مما يدل على مرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين ويضعف موقف الدولار باعتباره العملة العالمية الرئيسية.

عملات غير الدولار

يشار إلى أن التجار وشركات الطاقة الروسية يسعون للتعامل بعملات غير الدولار لا سيما في قطاع النفط، فيما شهدت الأسابيع الأخيرة تداول النفط الروسي بسعر أعلى من 60 دولارا للبرميل.

وبحسب الوكالة فإن المعاملات كانت مدعومة من قبل ثلاثة بنوك هندية، بما في ذلك أكبر بنك في البلاد.

وتعد الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، ومستوردا كبيرا لموارد الطاقة الروسية.

في بداية عام 2022، بلغت حصة روسيا في سلة النفط المستوردة من الهند 0.2% فقط، وبحلول نهاية العام نمت إلى ما يقرب من مليون برميل يوميًا، أي أكثر من 20%.