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اعتقال أهالي فتيات المدارس

احتجاجات ضحايا التسمم تشعل إيران

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ صباحاً
احتجاجات ضحايا التسمم تشعل إيران
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وسائل إعلام إيرانية باتساع الاحتجاجات، بعد انتشار حوادث تسمم الطالبات في البلاد لتشمل طهران وأصفهان وكرمانشاه وأردبيل.

اعتقال الأهالي

في المقابل، ردت السلطات الإيرانية باعتقال عدد من الأسر تجمعت أمام مبنى وزارة التربية والتعليم احتجاجًا على تسمم طالبات في عدة مدارس.

وأضافت قناة “إيران إنترناشونال” أن قوات الأمن نقلت بعض المحتجين إلى سجن إيفين شمال غرب طهران.

احتجاجات الأهالي

واحتج آباء ينتابهم القلق في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى، أمس السبت، على ما يشتبه بأنها موجة من الهجمات بالسم تعرضت لها بناتهم التلميذات في عشرات المدارس، حسبما أفادت وكالات أنباء إيرانية ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثرت حالة الإعياء غير المفسرة حتى الآن على مئات من طالبات المدارس في الأشهر القليلة الماضية. ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أن الفتيات ربما تعرضن للتسمم وألقوا باللوم على أعداء طهران.

سم خفيف

بدوره، قال وزير الصحة إن الفتيات تعرضن لهجمات بسم خفيف، وأشار بعض السياسيين إلى أن جماعات متشددة تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

فيما قال وزير الداخلية الإيراني، أمس السبت، إن المحققين عثروا على عينات مشبوهة تجري دراستها.

ورُصدت حالات الإعياء في أكثر من 30 مدرسة في 10 على الأقل من أقاليم إيران البالغ عددها 31. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الأهالي في المدارس لأخذ بناتهن إلى منازلهن، بينما نُقلت بعض التلميذات إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف أو الحافلات.

 

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