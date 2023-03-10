احتجاز رهائن داخل صيدلية جنوب غرب ألمانيا

كشفت وسائل إعلام ألمانية عن احتجاز رهائن داخل صيدلية في كارلسروه جنوب غرب ألمانيا، وفقًا للعربية عاجل.

ولفت الإعلام الألماني إلى عملية واسعة للشرطة بعد احتجاز رهائن في صيدلية جنوب غرب البلاد