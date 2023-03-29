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لم يسفر عنه إصابات

احتراق مركبة في حي لبن ومدني الرياض يباشر

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
احتراق مركبة في حي لبن ومدني الرياض يباشر
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأربعاء، إخماد حريق نشب في مركبة بحي لبن.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني الرياض أخمد حريقًا في مركبة بحي لبن، إذ لم يسفر عنه أي إصابات.

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

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