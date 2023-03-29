احتراق مركبة في حي لبن ومدني الرياض يباشر

حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية
باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، اليوم الأربعاء، إخماد حريق نشب في مركبة بحي لبن.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن مدني الرياض أخمد حريقًا في مركبة بحي لبن، إذ لم يسفر عنه أي إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.