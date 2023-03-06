احتراق 10 أشخاص إثر تصادم بين حافلة ودراجة نارية في البيرو

قتل 10 أشخاص على الأقل في حادث تصادم بين حافلة ودراجة نارية في البيرو الأحد.

اندلاع حريق

وقال المدعي العام في البيرو إدوين راموس لمحطة آر بي بي الإذاعية: لقي الضحايا مصرعهم في اندلاع حريق أعقب التصادم في منطقة أنكاش على بعد 370 كم تقريبًا عن ليما.

وقُتل سائق الدراجة النارية، فيما أوقفت الشرطة سائق الحافلة، كما أصيب 6 أشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى المحلي في مقاطعة كازما.

حوادث المرور

وكان 50 شخصًا على متن الحافلة التي كانت متوجهة إلى ليما من منطقة بيورا.

من المعروف أن حوادث المرور شائعة في البيرو، وتسهم فيها السرعة الفائقة ورداءة الطرق وانعدام شارات السير وتراخي السلطات.