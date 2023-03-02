احذروا تريندًا خطيرًا وقاتلًا على تيك توك

وثقت العديد من الفيديوهات على تطبيق تيك توك، تحديًا جديدًا أو تريندًا يتبعه الكثيرون دون تردد أو حتى إدراك خطورته، إلا أن الأطباء حذروا مؤخرًا منه.

تحد خطير

وأدلى المؤثرون على تيك توك، بهذا التحدي الخطير، وهو أن عصير البطاطس النيء لديه القدرة على علاج التهاب الحلق.

وبحسب الأطباء، فإن التهاب الحلق عدوى بكتيرية تسببت في مخاوف الصحة العامة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، هذا الشتاء بعد عودة ظهوره بكثرة ويصل أحيانًا إلى الوفاة.

بكتيريا مميتة

ويمكن أن تكون هذه البكتيريا مميتة للأطفال وكبار السن إذا تركت دون علاج، لكن مقاطع الفيديو التي حصدت أكثر من مئات الآلاف من المشاهدات على تيك توك، أيدت فكرة أن البطاطس الخام يمكن أن تعالج التهاب الحلق.

وحذر الأطباء من أن الترويج لهذه الفكرة خطير لأنه لا يوجد دليل قوي على أن البطاطس تعالج التهاب الحلق، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

مضاعفات

وأكد الأطباء أن عدم تناول المضادات الحيوية يسمح للبكتيريا بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويمكن أن يسبب مجموعة من المضاعفات بما في ذلك الحمى الروماتيزمية الحادة والحمى القرمزية.