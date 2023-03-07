احذروا من الفترة الانتقالية بين الشتاء والصيف

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، ضوابط ترك الملابس الشتوية.

#برنامج_أخباركم

حديثكم 💬 هل ينطبق عليك مقولة " باع الخبل عباته" عند تغير الثياب من الصيف إلى الشتاء ؟@A__alhussaini المداخلة كاملة ⬇

🔗:https://t.co/kfkFeUJjfm pic.twitter.com/klVk20Dj3i — #برنامج_أخباركم (@akhbarcom4) March 6, 2023

أقرب إلى الشتاء

وتوقع الحصيني، خلال مداخلة عبر قناة المجد، نهاية فصل الشتاء فعليًّا يوم الثلاثاء، على أن يبدأ فصل الربيع في اليوم التالي، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستكون أقرب إلى الشتاء منها إلى الصيف.

وتابع الباحث في الطقس، أنه يمكن التخلي عن الملابس الشتوية مع ترك المناصب، مشيرًا إلى أهمية الحذر خلال الفترة الانتقالية الحالية بين الشتاء والصيف.

حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحاء) وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

أجواء الشتاء فلكيًّا

وكان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، كشف في وقت سابق أن المملكة لا تزال تعيش أجواء فصل الشتاء فلكيًّا، بينما أرصاديًّا فهي في أجواء الربيع، لافتًا إلى أن البلاد قد تتأثر بموجة باردة.

وأوضح القحطاني، خلال تصريحات، أن المملكة تتعرض لموجة باردة أو بقاء درجات الحرارة في معدلاتها يتم بناؤها على تقارير الأرصاد، وأضاف أن بعض مناطق المملكة لا تشهد أجواء الربيع، لذا يتم إطلاق كلمة المرحلة الانتقالية على هذا التوقيت، والباقي يتذبذب فيه حالة الطقس، مؤكدًا أن أجواء الشتاء لهذا العام كانت معتدلة نسبيًّا.