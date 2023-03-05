اختبار صاروخ هندي أسرع من الصوت

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اختبرت البحرية الهندية بنجاح، اليوم الأحد، صاروخًا أسرع من الصوت من طراز “براهموس” من سفينة في بحر العرب.
وأفاد مسؤول بارز بالجيش، أن البحرية الهندية نفذت ضربة بدقة في بحر العرب بواسطة صاروخ من طراز براهموس الأسرع من الصوت من على متن سفينة، وهو ما يعزز التزامنا نحو الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع، وفقًا لما نقلته وكالة “برس تراست أوف إنديا” الهندية للأنباء.
ويعتبر الصاروخ الهندي الجديد هو النسخة الأحدث من سلسلة من صاروخ “براهموس” الجوال التي تم تطويرها بشراكة بين الهند وروسيا.
وتعد صواريخ “براهموس” الجوالة (كروز) الأسرع في العالم.