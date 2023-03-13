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لتعزيز بيئة الزمالة التعاونية ونشر ثقافة الحوار

اختتام جلسات خارج الصندوق في جامعة الأميرة نورة

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
اختتام جلسات خارج الصندوق في جامعة الأميرة نورة
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت عمادة التطوير الأكاديمي في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، سلسلة الجلسات الحوارية تحت عنوان “خارج الصندوق”، بمشاركة حوالي 144 من أعضاء الهيئة الأكاديمية بالجامعة.

وعقدت العمادة سلسلة من الجلسات الحوارية في (12) كلية، هي: (كلية اللغات- كلية طب الأسنان- كلية الصحة وعلوم التأهيل- كلية التمريض- كلية القانون- كلية الصيدلة- كلية العلوم- كلية الحاسب- كلية الخدمة الاجتماعية- كلية الآداب- كلية التربية- كلية الإدارة والأعمال).

نشر ثقافة الحوار

وسعت الجلسات الحوارية إلى تعزيز بيئة الزمالة التعاونية وحل النزاع، ونشر ثقافة الحوار، وتعزيز مبدأ احترام الاختلاف في بيئة العمل، واستكشاف أدوات وأساليب حل النزاع، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في حل النزاع، وبناء الثقة بين أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات، وخلق بيئة تعليمية إيجابية.

وتناولت الجلسات تأسيس قواعد إدارة الجلسة الحوارية، وهي: ضمان سماع الأطراف جميعهم، واحترام الآراء ووجهات النظر كافة من خلال خلق مساحة آمنة للحوار والنقاش، وتوفير فرصة لكل مشاركة للتعبير عن أفكارها وخبراتها.

وتأتي تلك الأنشطة ضمن سعي عمادة التطوير الأكاديمي إلى تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتطوير وتعزيز الكفاءة من خلال التدريب الأكاديمي والقيادي لمواكبة المتغيرات المحليّة والعالميّة، وفق أعلى معايير الجودة، والمساهمة في تطوير المهارات القيادية النسائية.

ولمزيد من المعلومات عن أنشطة العمادة (اضغط هنا).

 

 

 

 

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