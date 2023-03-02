اختراع أجهزة كمبيوتر باستخدام أدمغة بشرية حقيقية

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استطاع فريق من العلماء وضع الخطوط العريضة لخطتهم الطموحة لبناء أجهزة كمبيوتر عملاقة في المستقبل باستخدام أدمغة بشرية حقيقية.
وبغض النظر عن مدى تقدم أجهزة الكمبيوتر اليوم، فإنها لا تزال غير مطابقة للإنسان. علاوة على ذلك، يمكننا أن نصل إلى حدود ما هو ممكن مع أجهزة الكمبيوتر التقليدية، مما قد يعيق التطور التكنولوجي خلال العقود القادمة.
وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية: لهذا السبب يتحدث العلماء الآن عن بناء حواسيب حيوية مصنوعة من هياكل ثلاثية الأبعاد لخلايا دماغ الإنسان، أو ما يسمونه عضيات الدماغ.
وستكون هذه العضيات الدماغية قادرة على محاكاة قوة الدماغ البشري عندما يتعلق الأمر بالتعلم والذاكرة، مما يجعلها قادرة على القيام بأشياء لا يمكن أن يكونها كمبيوتر عادي على الإطلاق. حتى إنه يمكن أن يشحن الذكاء الاصطناعي.
وأفادت الباحثة لينا سميرنوفا، إحدى مؤلفي الورقة، لـ VICE: “تتمثل رؤية الذكاء العضوي في استخدام قوة النظام البيولوجي لتطوير مجال العلوم الحية والهندسة الحيوية وعلوم الكمبيوتر”.
وأردفت: “إذا نظرنا إلى مدى كفاءة عمل الدماغ البشري في معالجة المعلومات والتعلم وما إلى ذلك، فمن المغري ترجمة ونمذجة ذلك للحصول على نظام يعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة من أجهزة الكمبيوتر الحالية”.
ويجادل الباحثون بأننا “نصل إلى الحدود المادية لأجهزة الكمبيوتر المصنوعة من السيليكون؛ لأنه أصبح من الصعب بشكل متزايد تعبئة المزيد من الأجهزة في رقائق صغيرة”.