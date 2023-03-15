اختفاء 2.5 طن يورانيوم من موقع في ليبيا

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كشفت وكالة الطاقة الذرية عن فقدان 10 أسطوانات تحوي نحو 2.5 طنًا من اليورانيوم الطبيعي، سبق الإعلان أنها مخزنة في موقع بليبيا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وأعلنت عن تفتيش موقع معلن في ليبيا به تركيزات لليورانيوم الخام.
وقالت الوكالة إن عدم معرفة مكان هذه المواد قد يشكل خطرًا إشعاعيًا ويثير مخاوف تتعلق بالأمان النووي.