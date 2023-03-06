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تعطلت مركبات لأكثر من 5 ساعات

اختناق مروري بجسر الملك فهد بالتزامن مع أعمال صيانة ولقطات توثق

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
اختناق مروري بجسر الملك فهد بالتزامن مع أعمال صيانة ولقطات توثق
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات متداولة على موقع تويتر حالة اختناق مروري أعلى جسر الملك فهد، فيما لفت بعض المسافرين إلى تعطل مركباتهم على الجسر لأكثر من 5 ساعات.

حالة من الازدحام

وبينت الصور المتداولة حالة اختناق مروري في منطقة الإجراءات المتعلقة بالسفر على جسر الملك فهد، بالجانبين السعودي والبحريني، خلال أوقات الذروة من 9 صباحًا وحتى الساعة 7 مساء، فضلًا عن مواكبة ذلك بدء فترة إجازة الفصل الدراسي الثاني.

أعمال توسعة وصيانة

يتزامن ذلك الازدحام الشديد أيضًا مع بدء أعمال توسعة وصيانة بمنطقة الإجراءات بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة العملاء العابرين للجسر، وذلك على عدة مراحل، حسبما أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

وأوضحت المؤسسة أن أعمال المرحلة الأولى تكتمل خلال 3 أشهر، وتكتمل باقي المراحل تباعًا، حتى انتهاء كافة الأعمال خلال عام.

تسجيل رقم قياسي

وفي وقت سابق، سجّل جسر الملك فهد الحدودي الرابط بين المملكة والبحرين، رقمًا قياسيًّا جديدًا بعبور أكثر من 136 ألف مسافر.

وبلغ عدد المسافرين في ذلك اليوم 136498 مسافرًا، ليكون بذلك الرقم الأعلى في تاريخ الجسر منذ إنشائه.

وتجاوز هذا الرقم، نظيره المسجل يوم 11 يناير 2020، والذي شهد عبور أكثر من 131 ألف مسافر.

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