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بقيمة بلغت 930 مليون ريال

ارتفاع أرباح شركة علم بنسبة 64% بنهاية 2022

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
ارتفاع أرباح شركة علم بنسبة 64% بنهاية 2022
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة عِلم المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية المتكاملة عن تحقيق صافي ربح قدره 930 مليون ريال بنهاية عام 2022 وذلك بارتفاع نسبته 64% ، مقابل 566.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب ارتفاع الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.32% (778 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 42.55% (563 مليون ريال).

سبب تحسن الإيرادات

ولفتت إلى أن سبب تحسن الإيرادات هو ارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 49.34%، وارتفاع إيرادات قطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 83.14%، على الرغم من انخفاض إيرادات قطاع إسناد الأعمال بنسبة 20.41%.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 32.2 مليون ريال، كما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 16.9 مليون ريال، بينما انخفضت مكاسب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 25.1 مليون ريال، وارتفع مصروف الزكاة بمبلغ 11.2 مليون ريال.

 

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