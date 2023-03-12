ارتفاع أرباح كابلات الرياض 46.6% إلى 352 مليون ريال في 2022

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ارتفع صافي أرباح شركة مجموعة كابلات الرياض، بنسبة 46.61% في 2022، ليصل إلى 351.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 240 مليون ريال صافي ربح في 2021.
وقالت “كابلات الرياض” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن زيادة صافي الربح في 2022، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 40.3%، مما أدى إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 39.7%.
وأشارت الشركة إلى زيادة كفاءة النفقات البيعية والإدارية، مما أدى إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 51%.
وارتفعت إيرادات “كابلات الرياض” بنسبة 40.3% في 2022، إلى نحو 6.85 مليار ريال، مقابل 4.88 مليار ريال في 2021.