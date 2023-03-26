ارتفاع أرباح لازوردي 34.2 مليون ريال بنسبة 55.4%

ارتفاع صافي الربح
وكشفت شركة لازوردي للمجوهرات، في بيان لها على “تداول”، عن ارتفاع صافي الربح لـ 34.2 مليون ريال في 2022 بنسبة 55.4 % .
|بند
|السنة الحالية
|السنة الماضية
|التغير%
|المبيعات/الإيرادات
|1,999.6
|1,971.5
|1.43
|إجمالي الربح (الخسارة)
|327
|307.7
|6.27
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|85.6
|81.5
|5.03
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|34.2
|22
|55.45
|إجمالي الدخل الشامل
|-49
|19.6
|–
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|389.4
|454.2
|-14.27
|ربحية (خسارة) السهم
|0.59
|0.44
|جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي