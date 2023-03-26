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ارتفاع أرباح لازوردي 34.2 مليون ريال بنسبة 55.4%

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢١ مساءً
ارتفاع أرباح لازوردي 34.2 مليون ريال بنسبة 55.4%
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات والذهب والمصوغات عن النتائج المالية السنوية المنتهية بتاريخ 2022-12-31.

ارتفاع صافي الربح

وكشفت شركة لازوردي للمجوهرات، في بيان لها على “تداول”، عن ارتفاع صافي الربح لـ 34.2 مليون ريال في 2022 بنسبة 55.4 % .

 

بند السنة الحالية السنة الماضية التغير%
المبيعات/الإيرادات 1,999.6 1,971.5 1.43
إجمالي الربح (الخسارة) 327 307.7 6.27
الربح (الخسارة) التشغيلي 85.6 81.5 5.03
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة 34.2 22 55.45
إجمالي الدخل الشامل -49 19.6
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 389.4 454.2 -14.27
ربحية (خسارة) السهم 0.59 0.44
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي
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