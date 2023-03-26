ارتفاع أرباح لازوردي 34.2 مليون ريال بنسبة 55.4%

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات والذهب والمصوغات عن النتائج المالية السنوية المنتهية بتاريخ 2022-12-31.

ارتفاع صافي الربح

وكشفت شركة لازوردي للمجوهرات، في بيان لها على “تداول”، عن ارتفاع صافي الربح لـ 34.2 مليون ريال في 2022 بنسبة 55.4 % .