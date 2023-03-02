اليوم.. الإعلان عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور وتوكلنا خدمات إياد الحكمي: “عام الشعر العربي”.. عناية بمكوّن ثقافي أصيل الرائد سلطان النيادي يبدأ رحلته إلى الفضاء ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام أرامكو توقّع خطاب نوايا مع جيلي ورينو لتأسيس شركة جديدة أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق احذروا تريندًا خطيرًا وقاتلًا على تيك توك موعد مباريات الجمعة بـ دوري روشن سكان حي نمار بالرياض بلا كهرباء وماء وتعليم! فوز ثمين لـ ليفربول ضد وولفرهامبتون بثنائية
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، بشكل طفيف مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 193.37 ريال، 51.57 دولار، وعيار 18 وصل إلى 165.75 ريال، 44.20 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 221.00 ريال، 58.93 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 202.58 ريال، 54.02 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,859.41) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,947.95) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,125.04) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,151.06) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,275.56) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,520.14) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,222.87) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,401.47) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (222,907.95) ريال.