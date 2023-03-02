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ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، بشكل طفيف مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 193.37 ريال، 51.57 دولار، وعيار 18 وصل إلى 165.75 ريال، 44.20 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 221.00 ريال، 58.93 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 202.58 ريال، 54.02 دولار.

الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,859.41) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,947.95) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,125.04) ريال.

سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,151.06) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,275.56) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,520.14) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,222.87) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,401.47) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (222,907.95) ريال.

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