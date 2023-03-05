ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 195 ريالًا للجرام

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 195.80 ريال، 52.21 دولار، وعيار 18 وصل إلى 167.83 ريال، 44.75 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 223.77 ريال، 59.67 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 205.12 ريال، 54.70 دولار.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,163.60) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,300.35) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,569.38) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,345.13) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,645.50) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (225,336.14) ريال.