ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 197 ريالاً للجرام

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بأسعار يوم أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (197.06) ريال، مقارنة مع نحو (193.06) بإغلاق أمس الجمعة.
وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (225.22) ريال، وعيار 22 نحو (206.45) ريال، وعيار 18 نحو (168.91) ريال.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,891.82) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,981.91) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,162.08) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,171.13) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,315.23) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,598.92) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,418.48) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,791.91) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (226,793.05) ريال.
وعلى المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل (1868.02) دولار للأونصة.