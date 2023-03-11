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ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 197 ريالاً للجرام

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 197 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بأسعار يوم أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (197.06) ريال، مقارنة مع نحو (193.06) بإغلاق أمس الجمعة.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (225.22) ريال، وعيار 22 نحو (206.45) ريال، وعيار 18 نحو (168.91) ريال.

الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,891.82) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,981.91) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,162.08) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,171.13) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,315.23) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,598.92) ريال.

سبيكة الذهب

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,418.48) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,791.91) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (226,793.05) ريال.

وعلى المستوى العالمي، ارتفع سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل (1868.02) دولار للأونصة.

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