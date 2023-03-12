ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 197 ريالاً للجرام

الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي 11 ساعة جراحية لاستئصال ورم نادر من قلب مريض بمكة
سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 197.06 ريال، 52.55 دولار، وعيار 18 وصل إلى 168.91 ريال، 45.04 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 225.22 ريال، 60.06 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 206.45 ريال، 55.05 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,891.82) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,981.91) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,162.08) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,171.13) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,315.23) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,598.92) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,418.48) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,791.91) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (226,793.05) ريال.