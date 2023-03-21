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ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات للجرام

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات للجرام
المواطن - فريق التحرير

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سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى سعر 208.67 ريال، 55.65 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.86 ريال، 47.70 دولار.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.48 ريال، 63.59 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.61 ريال، 58.29 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (2,014.36) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,110.28) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,302.13) ريال.

سعر سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,246.99) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,465.20) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,896.82) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (12,158.11) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (24,268.26) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (241,483.61) ريال.

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