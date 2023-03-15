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خام برنت يصل إلى 78.53 دولار

ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات أوبك

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط بدعم من توقعات أوبك
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد هبوط كبير الجلسة الماضية إذ ساعدت توقعات قوية من منظمة “أوبك” للطلب من الصين على تعويض ضعف ثقة المستثمرين في أعقاب انهيار بنكين أمريكيين في الآونة الأخيرة.

زيادة خام برنت

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار، أو 1.39%، إلى 78.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:40 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار، أي بنسبة 1.5%، إلى 72.40 دولار للبرميل. وخسر خاما القياس أكثر من 4% أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

وقال المحلل لدى فوجيتومي سيكيوريتيز، توشيتاكا تازاوا: “سوق النفط ارتدت وحدها بعد الخسائر الحادة في الآونة الأخيرة، وأضاف أن بعض المستثمرين استغلوا الهبوط لاقتناص الصفقات.

وأضاف: “رفع أوبك توقعاتها للطلب الصيني على النفط قدم دعما أيضا، لكن المستثمرين ما زالوا متخوفين من وقوع أزمة مالية واسعة بعد انهيار بنكين أميركيين في الآونة الأخيرة”.

توقعات أوبك

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أمس الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بعد رفع القيود المرتبطة بالجائحة في البلاد إلا أنها تركت توقعاتها لمجمل الطلب العالمي دون تغيير وعزت ذلك لمخاطر الانخفاض المحتمل في النمو العالمي.

وأثار انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر الأميركيين مخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها البنوك الأخرى من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال العام الماضي. كما غذى ذلك تكهنات بأن يبطئ البنك إيقاع التشديد النقدي.

تصريحات وزير الطاقة

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع “إنرجي إنتلجنس”، أمس الثلاثاء، إن تحالف “أوبك+” سيلتزم بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها في أكتوبر/تشرين الأول حتى نهاية العام الجاري.

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