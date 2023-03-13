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مخاوف من رفع الفائدة الأمريكية

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بضعف الدولار

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط مدعومة بضعف الدولار
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد بداية ضعيفة حيث دعم تعافي الطلب الصيني وضعف الدولار سوقا ينتابها القلق من رفع أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.

خام برنت

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 82.97 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 76.88 دولار للبرميل.

وأصبحت معنويات السوق هشة إذ زادت المخاوف من توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة حسبما قال محللون في (يه.إن.زد بنك في مذكرة صباح اليوم الإثنين.

تراجع الدولار

ويجعل تراجع الدولار النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى مما يدعم أسعار النفط.

وحصلت الأسعار على دعم أيضا من تصريحات أدلى بها أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يوم الأحد بخصوص الطلب الصيني على الخام.

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