ارتفاع التضخم في المملكة 3% خلال فبراير على أساس سنوي

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية لشهر فبراير 2023 بنسبة 3% مقارنة بالشهر المماثل من 2022. لكنه جاء أقل من الزيادة في شهر يناير الماضي البالغة 3.4%.

أسعار السكن والمياه والكهرباء

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء، الارتفاع في معدل التضخم خلال الشهر الماضي، على أساس سنوي، إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.1%.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 8.3% في فبراير 2023، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 21.4%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر فبراير 2023، نظراً لوزنها في المؤشر البالغ 20.9%، وفقا لـ”العربية السعودية”.

أسعار المواد الغذائية

وكذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.1% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.1%، وتأثرت بارتفاع أسعار الحليب ومنتجات البيض بنسبة 14.1%.

وسجل قسم النقل ارتفاعاً بلغ 2.7% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 3.2%، وارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.6%.

وأظهرت بيانات الهيئة، تسجيل مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير 2023، انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يناير 2023، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بانخفاض قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6% والذي تأثر بدوره بانخفاض أسعار الأغذية بنسبة 0.7%.