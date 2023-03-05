ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك والملاريا في السودان

كشفت وزارة الصحة السودانية، مساء الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك والملاريا في ولاية الخرطوم.

عدد حالات الاشتباه

وأفاد مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة صحة ولاية الخرطوم، محمد التيجاني، أن عدد حالات الاشتباه بحمى الضنك ارتفع إلى 1232 حالة، منها 613 إصابة مؤكدة بنسبة 49.8%.

وأشار التيجاني، في بيان الأحد، إلى وفاة حالتين، مضيفًا أن أعلى معدلات الإصابات تم رصدها بمحلية إمبدة بمنطقة أم درمان.

إصابات الملاريا

من جانبه، لفت التيجاني إلى أن إصابات الملاريا ارتفعت إلى 5692 حالة، بزيادة 7.56% عن الأسبوع السابق.

وعقدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، اجتماعها الدوري الأحد، لمتابعة الأوبئة بالولاية، وشدد مدير عام الصحة محمود القائم، على أن الوضع الوبائي يحتاج التدخل على أعلى المستويات، مطالبًا بتوفير الميزانيات المحددة.

وسُجلت أولى حالات الإصابة بحمى الضنك في ولاية شمال كردفان في 2 نوفمبر 2022، وذلك قبل أن تنتشر في 12 ولاية من أصل 18 ولاية سودانية.

وأصيب نحو 60 بحمى الضنك في العاصمة الخرطوم، خلال الشهر الماضي، وفقًا لتشخيص وزارة الصحة السودانية.

زيادة الأعداد

ومن المرجح أن يكون عدد الحالات أكبر من الرقم المسجل؛ نظرًا لأن الكثير من المرضى لا يقومون طوعًا بإجراء الفحوص المعملية اللازمة ويلجؤون مباشرة لأخذ جرعات الملاريا المنتشرة بكثرة في السودان والتي تتشابه أعراضها إلى حد ما مع أعراض حمى الضنك، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها حالات إصابة بفيروس حمى الضنك في العاصمة الخرطوم، لكن الفيروس تسبب في مقتل نحو 40 شخصًا بعد انتشاره في الربع الأخير من 2022 في أكثر من نصف ولايات البلاد البالغة 18 ولاية.

2500 حالة

وسجلت خلال الفترة المذكورة نحو 2500 حالة، لكن منظمات صحية مستقلة تقول إن العدد كان أكبر بكثير.

وحمى الضنك هي مرض فيروسي؛ ينتقل إلى الإنسان بواسطة لسعات إناث بعوض من فصيلة الزاعجة المصرية؛ الحاملة للعدوى.