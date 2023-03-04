ارتفاع حالات تسمم الطالبات في إيران بـ 60 مدرسة

قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن حالات تسمم الطالبات ارتفعت لتشمل 60 مدرسة في أنحاء إيران، مما أدى لدخول العشرات إلى المستشفيات وتسبب في اندلاع احتجاجات في العاصمة.

انتشار حالات تسمم الطالبات في إيران

وتضررت العشرات من مدارس الفتيات في جميع أنحاء إيران من سلسلة من حالات التسمم منذ نوفمبر الماضي، الأمر الذي ترك مئات الفتيات لتشعرن بتوعك، وقد رفضت السلطات في البداية هذه الوقائع لكنها أقرت مؤخرًا بحجم المشكلة.

وأفادت وكالات أنباء تابعة للدولة عن حالات تسمم في عدة مقاطعات اليوم السبت، بما في ذلك في فارس وهمدان وأذربيجان الغربية وألبورز، وقالت وكالة أنباء تسنيم إن 27 طالبة من مدرسة للبنات في مدينة كافار بمحافظة فارس نقلن إلى المستشفى بعد تعرضهن لأعراض الغثيان والضعف والدوخة.

وقالت الوكالة إن 30 طالبة أخرى من مدرسة للبنات في أورومية بمحافظة أذربيجان الغربية نقلوا إلى مراكز طبية بعد تسممهم، مضيفة أن سبب التسمم غير معروف.

أصدرت مجموعة تاسفير الناشطة قائمة بأكثر من 40 مدرسة للبنات في جميع أنحاء إيران، تغطي أكثر من 20 مدينة وبلدة.

أعراض التسمم

تشمل الأعراض التي أبلغت عنها الطالبات الصداع وخفقان القلب والخمول وعدم القدرة على الحركة، وشللًا مؤقتًا، ووصف بعضهن وجود روائح غير عادية مثل اليوسفي أو الكلور أو مواد التنظيف.