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بعد هجوم صاروخي روسي

ارتفاع حصيلة قتلى هجمات زاباروجيا إلى 11 شخصًا

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
ارتفاع حصيلة قتلى هجمات زاباروجيا إلى 11 شخصًا
المواطن- فريق التحرير

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قالت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا، اليوم السبت، إن عدد قتلى هجوم صاروخي روسي أصاب مجمعًا سكنيًا في مدينة زاباروجيا ارتفع إلى 11 شخصًا وذلك بعد العثور على جثة امرأة وسط الأنقاض.

وتابعت خدمة الطوارئ أن طفلًا كان من بين القتلى في الضربة التي شنت في الصباح الباكر يوم الخميس على المبنى السكني المكون من خمسة طوابق، كما أوضح مسؤولون من الإدارة الإقليمية إن صاروخًا روسيًا من طراز إس -300 أصاب المبنى.

زيلينسكي يتوعد

في منشور على Telegram بعد وقت قصير من الهجمات، وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمحاسبة روسيا، قائلًا: الدولة الإرهابية تريد أن تبيد شعبنا لكن الشر لن يسود في أرضنا.

وأضاف: سنطرد كل المحتلين وسيحاسبون بالتأكيد على كل شيء.

وجاء ذلك تزامنًا مع قصف روسي آخر لوسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا وتهديد موسكو بأنها ستدمر مصنع دبابات ألمانيًا في البلاد في حال إنشائه.

ارتفاع حصيلة قتلى هجمات زابورجيا إلى 11 شخصًا

الوضع في باخموت

وفي سياق آخر، ردت كييف بصعوبة الوضع في باخموت التي تحاصرها القوات الروسية بشكل شبه كامل، لكنها مع ذلك أكدت أن الوضع في المدينة ما يزال تحت السيطرة.

وردا على تصريحات القيادة الروسية بأن القوات الأوكرانية شبه محاصرة داخل باخموت، قالت قيادة الأركان الأوكرانية، اليوم السبت: العدو لا يتوقف عن محاولة تطويق باخموت، لكن قواتنا تكبده خسائر بشرية كبيرة.

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