ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.90 ريال، 62.37 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.41 ريال، 57.17 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.66 ريال، 54.58 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.42 ريال، 46.78 دولار.