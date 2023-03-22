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ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٤ صباحاً
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.90 ريال، 62.37 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.41 ريال، 57.17 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.66 ريال، 54.58 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.42 ريال، 46.78 دولار.

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