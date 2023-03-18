ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ209 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضي.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 239.80 ريال، 63.95 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 219.82 ريال، 58.62 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 209.83 ريال، 55.95 دولار، وعيار 18 وصل إلى 179.85 ريال، 47.96 دولار.