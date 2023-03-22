ارتفاع في أسعار الطماطم والبصل بنسبة 50 % بالدمام

كشف مراسل قناة “الإخبارية”، أنه مع قرب حلول شهر رمضان، أصبح هناك ارتفاع في أسعار الطماطم والبصل بنسبة 50 % في منطقة الدمام.

وأوضح المراسل طارق الغامدي، خلال تقرير بشأن شراء مستلزمات رمضان هذا العام، أن هناك ارتفاعًا في أسعار بعض المنتجات الأساسية على طاولة رمضان مثل الطماطم والبصل والخيار عن الأيام السابقة، حيث قد يرتفع سعرها بنسبة 50 % وذلك بناء على الطلب.

سبب الارتفاع

وأضاف أن بعض البائعين أرجعوا أن سبب الارتفاع بنسبة 50% فقط وليس 100% هو الأجواء الباردة وبعده عن درجات الحرارة المرتفعة، ما يساعد على بقائها في وضع الجودة.

ويستعد المواطنون والمقيمون بالمملكة، إلى بدء صيام شهر رمضان غدًا الخميس، وذلك بناء على ما أعلنته المحكمة العليا والتي قالت إن اليوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م، هو المكمّل للثلاثين من شهر شعبان وأن غد الخميس هو غرة شهر رمضان 1444هـ.