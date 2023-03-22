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بعد ثلاثة أشهر من التباطؤ

ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع
المواطن - فريق التحرير

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سجل معدل التضخم في بريطانيا ارتفاعًا غير متوقع، وصلت نسبته إلى 10.4% في فبراير الماضي، وذلك بعد ثلاثة أشهر من التباطؤ، ومقارنة بالسعودية فقد سجل الشهر نفسه نسبة 3% فقط وفقًا لـ الهيئة العامة للإحصاء.

ارتفاع تكلفة المعيشة

وارتفعت تكلفة المعيشة بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، مدفوعة بارتفاع أسعار تناول الطعام في الخارج وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر: ارتفع التضخم في فبراير، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المشروبات والمطاعم.

ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع

أعلى معدل منذ 45 عامًا

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في بريطانيا إلى أعلى معدل لها منذ أكثر من 45 عامًا مع زيادات خاصة في بعض أصناف السلطة والخضروات، حيث أدى ارتفاع تكاليف الطاقة وسوء الأحوال الجوية في أنحاء أوروبا إلى حدوث نقص كبير.

وأشار وزير المالية، جيريمي هانت، إلى أن انخفاض التضخم ليس حتميًا، مضيفًا: لذلك نحن بحاجة إلى الالتزام بخطتنا لخفضها إلى النصف هذا العام، مؤكدًا أن الحكومة تدرك مدى صعوبة الأمور بالنسبة للعائلات في جميع أنحاء البلاد.

وتابع: لذلك بينما نعمل من أجل السيطرة على التضخم، سنساعد العائلات من خلال دعم تكلفة المعيشة بقيمة 3300 جنيه إسترليني في المتوسط ​​لكل أسرة هذا العام، بحسب موقع BBC.

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