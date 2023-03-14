ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 200 ريال للجرام

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سجلت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضي.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 200.97 ريال، 53.59 دولار، وعيار 18 وصل إلى 172.26 ريال، 45.94 دولار.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 229.68 ريال، 61.25 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 210.54 ريال، 56.14 دولار.
كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,904.98) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (1,995.70) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,177.13) ريال.
وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,179.28) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,331.34) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,630.93) ريال.
وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,497.94) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (22,950.53) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (228,371.38) ريال.