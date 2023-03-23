ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 237.39 ريال، 63.30 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 217.61 ريال، 58.03 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 207.72 ريال، 55.39 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.05 ريال، 47.48 دولار.
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