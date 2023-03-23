ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 237.39 ريال، 63.30 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 217.61 ريال، 58.03 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 207.72 ريال، 55.39 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.05 ريال، 47.48 دولار.

الذهب