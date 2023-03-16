ارتفاع نسبة أعداد المعاينين البحريين السعوديين لـ 83% خلال 2022

كشفت الهيئة العامة للنقل عن ارتفاع نسبة عدد المعاينين البحريين السعوديين إلى 83% خلال العام الماضي 2022.

وأوضحت أن ذلك يأتي نتيجة إلى العوامل الممكنة والداعمة لتوطين هذه المهنة في القطاع البحري، منها زيادة عدد الفرص الوظيفية في القطاع، وتدريب وتطوير عمل المفتشين العاملين في خدمات وأنشطة النقل البحري، تطبيق معايير السلامة والجودة في بيئة العمل وفي وسائل النقل البحري كافة، توفر التشريعات والأنظمة الداعمة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات في هذا القطاع الحيوي.

المعاين البحري

وتعد مهنة المعاين البحري من الوظائف النوعية التي يتولى خلالها الممارس مهام المراقب الذي يصرح له من قبل السلطة البحرية في الدولة بأن يقوم بمهام الرقابة والتفتيش على السفن للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية.