Icon

وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون Icon الجيش الليبي يستعيد براميل اليورانيوم المفقودة Icon مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما مواد مخدرة بسكاكا Icon سوكول نصف القوة الهجومية لـ الخليج Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان Icon ديشامب عن كريم بنزيما: الموضوع منتهٍ! Icon كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو Icon الخليج والطائي يفتتحان الجولة الـ21 بتعادل إيجابي Icon السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف تمديدات ومنشآت المرافق العامة Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
مع التدريب وتطبيق معايير السلامة

ارتفاع نسبة أعداد المعاينين البحريين السعوديين لـ 83% خلال 2022

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٢ مساءً
ارتفاع نسبة أعداد المعاينين البحريين السعوديين لـ 83% خلال 2022
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كشفت الهيئة العامة للنقل عن ارتفاع نسبة عدد المعاينين البحريين السعوديين إلى 83% خلال العام الماضي 2022.

وأوضحت أن ذلك يأتي نتيجة إلى العوامل الممكنة والداعمة لتوطين هذه المهنة في القطاع البحري، منها زيادة عدد الفرص الوظيفية في القطاع، وتدريب وتطوير عمل المفتشين العاملين في خدمات وأنشطة النقل البحري، تطبيق معايير السلامة والجودة في بيئة العمل وفي وسائل النقل البحري كافة، توفر التشريعات والأنظمة الداعمة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات في هذا القطاع الحيوي.

المعاين البحري

وتعد مهنة المعاين البحري من الوظائف النوعية التي يتولى خلالها الممارس مهام المراقب الذي يصرح له من قبل السلطة البحرية في الدولة بأن يقوم بمهام الرقابة والتفتيش على السفن للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت لنا الكثير من المفاجآت
السعودية اليوم

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني
الرياضة

برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني

الرياضة
ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في مناسبة اجتماعية والآخر وثق
أخبار أمنية

ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في...

أخبار أمنية
صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات لتمكين القطاع الخاص
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات...

السعودية اليوم
حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله
حصاد اليوم

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان...

حصاد اليوم
شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم
السعودية اليوم

شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم

السعودية اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو

الرياضة
إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع أهداف الهلال
الرياضة

إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع...

الرياضة