ارتفاع وفيات حادث حافلة عقبة شعار إلى 21 شخصًا

ارتفعت أعداد وفيات حادث حافلة عقبة شعار إلى 21 شخصًا، حسبما أفادت قناة العربية.

وزار محافظ محايل، محمد بن فلاح القرقاح، بعض ركاب حافلة حادثة عقبة شعار المنومين في مستشفى محايل العام، يرافقه مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد زيد عسيري، وهم أربعة مقيمين من الجالية اليمنية، واطمأن على صحتهم وحالتهم مستقرة، ثم تفقد ثلاجة الموتى بالمستشفى إذ يوجد 20 جثة.

توجيهات بتقديم أفضل رعاية صحية للمصابين

وأكد القرقاح بعد زيارته لعدد من المصابين، أن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال يتابع الحادثة منذ وقوعها للاطمئنان على حالة المصابين، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات لهم من رعاية صحية وكامل حاجاتهم إلى أن يغادروا المستشفى في طريقهم للديار المقدسة.

ولفت القرقاح إلى أن جميع الأجهزة المعنية سخرت كل إمكاناتها لتقديم كامل الخدمات للمصابين وإنهاء إجراءات المتوفين، ودعا الله أن يتغمّد المتوفين برحمته، وأن يعجّل بشفاء المصابين.