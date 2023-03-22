استأجر شخصًا ليقتل زوجته فتلقى مفاجأة عمره

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وقع رجل من ولاية ماساتشوستس في شر أعماله، بعد محاولته استئجار قاتل محترف لقتل زوجته، وفقًا للسلطات الأمريكية.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، اتضح لاحقًا أن الرجل الذي قام المتهم باستئجاره كان عميلًا فيدراليًّا يعمل متخفيًا للإيقاع به.
ووفقًا لبيان مكتب المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس، فإن ماسيمو مارينغي، 56 عامًا، يواجه الآن عقوبة بالسجن تصل مدتها لعشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار، بعد أن أقرّ بشروعه في جريمة القتل عبر شخص مأجور.
واجتمع الرجل مع العميل السري ليخبره برغبته بالتخلص من زوجته التي حصلت على أمر من المحكمة بعدم التعرض لها، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.
وعرض مارينغي على العميل الفيديرالي مبلغ 10 آلاف دولار مقابل قتل زوجته، مقدمًا معلومات عديدة حول كاميرات المراقبة في منزلها، وأفضل المنافذ لاقتحام المنزل الذي تقيم فيه، هذا إلى جانب جدول بساعات عملها، ورقم لوحة سيارتها.
من جانبها، أفادت صحيفة نيويورك بوست، بأن الحكم سيصدر على مارينغي في شهر يونيو القادم.