استئناف العلاقات السعودية الإيرانية.. فتح السفارتين واحترام السيادة

تضمن اتفاق السعودية وإيران على العديد من النقاط الأساسية، أبرزها فتح السفارتين والممثليات، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وبحسب البيان الثلاثي المشترك بين الصين والسعودية وإيران، جاء بنود الاتفاق كما يلي:

استئناف العلاقات الثنائية.

فتح السفارتين والممثليات.

احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

اجتماع وزيري الخارجية.

تبادل السفراء.

تعزيز العلاقات.

تفعيل اتفاقية التعاون الأمني.

تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون.

استئناف العلاقات الدبلوماسية

وتم اليوم الإعلان عن اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 1422/1/22 الموافق 2001/4/17، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 1419/2/2 الموافق 1998/5/27.

تحقيق مطالب السعودية

ويحقق الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية بعد الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه في بكين المطالب التي طلبتها السعودية ويلبي شروط الرياض في استئناف العلاقات مع طهران والتي تتلخص في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما يعكس الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، رغبة السعودية في تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة ككل؛ كما سيكون له انعكاسات إيجابية على شعوب ودول المنطقة بأكملها.