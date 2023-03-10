استئناف العلاقات السعودية الإيرانية.. فتح السفارتين واحترام السيادة

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
تضمن اتفاق السعودية وإيران على العديد من النقاط الأساسية، أبرزها فتح السفارتين والممثليات، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وبحسب البيان الثلاثي المشترك بين الصين والسعودية وإيران، جاء بنود الاتفاق كما يلي:
وتم اليوم الإعلان عن اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 1422/1/22 الموافق 2001/4/17، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 1419/2/2 الموافق 1998/5/27.
ويحقق الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية بعد الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه في بكين المطالب التي طلبتها السعودية ويلبي شروط الرياض في استئناف العلاقات مع طهران والتي تتلخص في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما يعكس الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإيران، رغبة السعودية في تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة ككل؛ كما سيكون له انعكاسات إيجابية على شعوب ودول المنطقة بأكملها.