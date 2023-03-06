استبدال القطع المطرزة حول الحجر الأسود والركن اليماني

أنهت وكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود، والركن اليماني، (الكينار)، بقطع مطرزة بخيوط القصب الذهبي.

وقام بعملية التبديل 6 أشخاص من أمهر الخياطين بالمجمع، وتم تغيير الكينارين خلال 20 يومًا بمعدل عشرة أيام لكل كينار، وذلك مراعاة لتزايد أعداد الطائفين، وعدم مضايقتهم في السلام علي الحجر الأسود والركن واليماني.

جودة أعلى

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي بأن كينارات الحجر الأسود والركن اليماني يتم تطريزها وفق أعلى معايير الجودة وبأحدث التقنيات المستخدمة في التطريز الآلي (ماكينة تاجيما).

وأضاف الحازمي أنه يتم استخدام خيوط القصب ذات اللون الذهبي في عملية التطريز للكينارات ليتم بعد ذلك تطريزها على قطعة من قماش الساتان الأسود وفق التصاميم المدخلة لماكينة تاجيما.

متابعة كسوة الكعبة

ولفت إلى أن الإدارة العامة لصيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام التابعة للوكالة تعمل على المتابعة الميدانية المستمرة لكسوة الكعبة المشرفة ومن ضمنها هذه الكينارات ليتم استبدالها أو معالجتها فور وجود أي ملاحظات.

وأكد أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وبمتابعة مستمرة من مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة ووكيل الشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، وعنايتهم بالكعبة المشرفة في ظل ما تبذله حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من عناية ورعاية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.