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التواصل مع الشركة لسحب الغسالة واسترداد مبلغ الشراء

استدعاء 12 ألف غسالة HITACHI لعدم مطابقتها للمواصفات

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ مساءً
استدعاء 12 ألف غسالة HITACHI لعدم مطابقتها للمواصفات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 12,044 غسالة HITACHI، موديل 2018 – 2020، وموديل 2018 – 2019 لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” مشتري الغسالة إلى ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للغسالة Recalls.sa.

كما دعت الوزارة مشتري الغسالة إلى التواصل مع شركة حمد عبدالله العيسى وأولاده لترتيب موعد زيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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