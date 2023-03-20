استدعاء 1500 شاحن متنقل لاحتمالية نشوب حريق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 1500 شاحن متنقل Anker 535 (PowerCore 20k) من طراز (A1366)، بسبب احتمالية ارتفاع درجة حرارة البطارية ونشوب حريق.

وأوضحت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن السبب يعود لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة بطاريات الليثيوم، ومن ثم قد يؤدي إلى خطر نشوب حريق.

ودعت الوزارة إلى التوقف فورًا عن استخدام المنتج والتواصل مع الشركة لإعادة المنتج واسترداد مبلغ الشراء .