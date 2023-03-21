استدعاء 307 مركبات مرسيدس Sprinter لخلل في ناقل الحركة

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 307 مركبات مرسيدس “Sprinter”، موديل 2021 – 2022.
وأوضحت التجارة عبر حسابها الرسمي بموع “تويتر” ، أن أسباب الاستدعاء تعود لوجود خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ أثناء وضعية الوقوف التام (P) مما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.