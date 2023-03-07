استدعاء 484 مركبة فورد بسبب خلل فني

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، استدعاء 484 مركبة من نوع فورد “F-150” موديل سنة 2021، بسبب خلل في محرك المساحات الأمامية.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم، إنه “لسلامتكم .. نعلن عن استدعاء 484 مركبة من نوع فورد “F-150″ لسنة 2021”.
وأرجعت سبب الاستدعاء إلى وجود خلل في محرك المساحات الأمامية قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب من إعاقة الرؤية في ظروف معينة، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
وأوضحت التجارة أن الإجراء المطلوب من المستخدمين هو التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.