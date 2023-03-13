استدعاء 485 مركبة فورد لاحتمالية وقوع حوادث

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 485 مركبة “F-150” موديل 2021 – 2022, لوجود خلل فني قد يؤدي لوقوع حوادث.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن السبب يعود لاحتمالية عدم عمل مسّاحات الزجاج الأمامي بالشكل الصحيح، ومن ثم قد يعيق الرؤية أثناء القيادة في ظروف جوية معينة ويزيد من خطر وقوع الحوادث.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا .