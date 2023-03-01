استراتيجية قطاع الطرق تقلل من تكلفة الحوادث المرورية

أعلن الكاتب والمختص في السلامة المرورية صالح الغامدي، أن استراتيجية قطاع الطرق تستهدف خفض معدل الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف.

فيديو | الكاتب والمختص في السلامة المرورية صالح الغامدي: استراتيجية قطاع الطرق تستهدف خفض معدل الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/NFvjYgLR3F — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 1, 2023

فائدة اقتصادية

وقال الغامدي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن استراتيجية قطاع الطرق الذي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الثلاثاء، هي فكرة مهمة وجميلة، لافتًا إلى أن هناك تقريرًا عالميًا يظهر أن المملكة العربية السعودية تحل في المركز الثاني عالميًا فيما يخص ربط الطرق، حيث تتجاوز الطرق بأطوالها أكثر من 70 ألف كم.

وأضاف أن استراتيجية قطاع الطرق ستعود بالنفع اقتصاديًا، فكلما ساهمت في خفض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية والإصابات البليغة التي تكلف الدولة مبالغ طائلة، كلما تقدمت المملكة بالترتيب بخفض معدل الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف.

وكانت الهيئة العامة للطرق، كشفت في وقت سابق، أهم أهداف استراتيجية قطاع الطرق، بعد صدور قرار بموافقة مجلس الوزراء عليها.

رؤية الاستراتيجية

وقالت الهيئة خلال إنفوجراف توضيحي على الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، إن رؤية استراتيجية قطاع الطرق، هي تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجع على الابتكار.

ولفتت الهيئة إلى أن الاستراتيجية تشمل 3 محاور رئيسية هي: الجودة، السلامة المرورية، الكثافة المرورية.

أهداف استراتيجية قطاع الطرق

وبحسب ما ذكرت الهيئة، جاءت الأهداف كما يلي: