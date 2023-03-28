استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

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أفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في نابلس الشهر الماضي برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” باستشهاد عمير محمد لولح (23 عاماً) من قرية زواتا في نابلس، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس يوم 22 شباط/فبراير الماضي.
وفي سياق متصل، قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف خطة التعديلات القضائية بعد المشاورات مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم.
وقرر نتنياهو، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت على إثر تصريحات الأخير المطالبة بوقف التشريعات المتعلقة بالقضاء.
واخترق المتظاهرون، الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.