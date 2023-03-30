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ارتفاع شعبية الرئيس السابق أمام منافسيه

استطلاع: أكثر من نصف الجمهوريين يؤيدون ترامب رئيسًا

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
استطلاع: أكثر من نصف الجمهوريين يؤيدون ترامب رئيسًا
المواطن - فريق التحرير

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أظهر استطلاع لآراء الناخبين الجمهوريين أن أكثر من نصفهم، بما يعادل 54% يدعمون ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

استطلاع للرأي

وأوضح استطلاع الآراء الذي أجرته شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد الداعمين لترشح ترامب يتجاوز ضعف عدد المؤيدين لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

وذكر الاستطلاع أن ديسانتيس حصل على دعم 24% من المستجيبين، في حين ارتفع تصنيف ترامب بمقدار 11% منذ فبراير، في حين انخفض دعم ديسانتيس بنسبة 4 %. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 24 إلى 27 مارس، وشمل 1007 أشخاص.

معركة وجودية

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي ينافس فيها، أنها معركة وجودية من أجل مستقبل البلاد”‏

وقال في خطاب له أمام أنصاره، في المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي بثته قنوات التلفزيون التابعة للحزب الجمهوري: “ليس لدينا خيار، إذا لم نفعل ذلك، فسوف تضيع بلادنا إلى الأبد، لقد سئم الناس من الجمهوريين والعولمة، ويريدون رؤية أمريكا أولاً”.

سيطرة ترامب

وتابع: “هذه هي المعركة الأخيرة، إنهم يعرفون ذلك، وأنا أعلم ذلك، وأنتم تعرفون ذلك، والجميع يعرف ذلك، لقد حانت الفرصة، إما أن يفوز الديمقراطيون أو نفوز، وإذا فازوا، فلن يعد لدينا بلد”.

وسيطر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أيضًا على استطلاع الرأي السنوي للمؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، بحصوله على 62% من الأصوات، وجاء منافسه في الانتخابات المقبلة، رون دي سانتيس، في المركز الثاني بفارق كبير، مع دعم 20%، بينما جاء كل رقم آخر مدرج في الاستطلاع بدعم من رقم واحد، أو دعم أقل من 1%.

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