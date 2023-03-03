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حضر إلى مقر النصر لمقابلة النجم البرتغالي

استقبال رونالدو للطفل السوري خير دليل على الأخلاق الأصيلة لمملكة الإنسانية وشعبها

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
استقبال رونالدو للطفل السوري خير دليل على الأخلاق الأصيلة لمملكة الإنسانية وشعبها
المواطن - فريق التحرير

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أثار استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، للطفل السوري ربيع تعاطف وتقدير جماهير النصر وكل جماهير الكرة السعودية، بسبب التصرف الإنساني من النجم البرتغالي أحد أشهر لاعبي كرة القدم على كوكب الأرض.

لقطة إنسانية من رونالدو

وبسبب الشعبية الكبيرة لـ رونالدو فإن الطفل السوري ربيع كان أعرب في مقطع فيديو انتشر بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رغبته في مقابلة الأسطورة البرتغالية فما كان من المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إلا أنه رحب بطلب الطفل السوري قائلًا: “يا ولدي أبشر، أهلًا وسهلًا فيك أنت ووالدتك معك، يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”.

تحقيق حلم الطفل السوري له 4 دلالات حيث إن الغاية الإنسانية النبيلة تحققت بمبادرة من تركي آل الشيخ، في مثال راق وتجسيد حي لجبر الخواطر وإدخال السرور على قلب الإنسان.

رونالدو والطفل السوري

أخلاق أصيلة من مملكة الإنسانية وشعبها الطيب

الدلالة الثانية هي أن المبادرة عكست الأخلاق الأصيلة لمملكة الإنسانية وقيم شعبها الكريم، التي هي انعكاس للثوابت الراسخة التي تتمسك بها القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله.

الدلالة الثالثة هي اهتمام المملكة وقيادتها الحكيمة بالإنسان أولًا من التزامها بتعاليم الإسلام السمحة، قولًا وعملًا، مما أهلها لاحتلال موقع الريادة في العالمين العربي والإسلامي.

أما الدلالة الرابعة فهي أن تحقيق أمنية الطفل السوري اليتيم هي نموذج بسيط لما تقدمه المملكة من دعم ومساعدات لجميع الشعوب المحتاجة.

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