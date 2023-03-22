استمرار الأجواء الباردة على معظم مناطق المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الباردة على معظم المناطق بسبب تأثير الكتلة الباردة بأجواء المملكة.

أجواء المملكة

وأشار الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إلى توقعاته بأجواء باردة تميل للبرودة على معظم المناطق عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر، حيث تميل الأجواء من لطيفة إلى معتدلة، فيما تكون السماء صحو على معظم مناطق المملكة عدا الأطراف الشمالية.

درجات الحرارة

ولفت الحصيني إلى درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم على مدن المملكة والخليج، حيث سجلت طريف أقل درجة حرارة بـ 7 درجات مئوية، فيما سجلت جازان 21 درجة مئوية متأثرة بالكتلة الباردة نسبيًا، أما الرياض فسجلت 14 درجة مئوية.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.